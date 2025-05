Endurom 2025 nello spazio della Fiera

L’appuntamento è per domani nell’area Fiera di viale Marconi appositamente allestita dal Moto Club Prato.

Si recupera infatti l’Endurom 2025, la manifestazione che era stata rimandata lo scorso 23 marzo per l’allerta meteo e che vedrà protagoniste le moto enduro e cross e per i più giovani mini enduro e minicross.

Una occasione unica aperta a tutti però, per scoprire e divertirsi con queste discipline. L’evento infatti non è competitivo ed è a numero chiuso: non si tratta di una gara, ma della possibilità offerta a tutti di mettere alla prova le proprie capacità, imparare nuove tecniche e condividere la passione con altri appassionati. Per questo sono già tanti i piloti iscritti, provenienti da tutta la Toscana. "Sarà un evento di grande impatto per chi è appassionato di moto e il percorso sarà un fettucciato – spiega Claudio Santini dell’organizzazione –, strutturato con difficoltà e lunghezza variabile, da percorrere facendo attenzione a rispettare i controlli orari. All’interno sono inserite le prove speciali, che sono dei tratti cronometrati. I cosiddetti fettucciati sono veri e propri circuiti in terra battuta simili a quelli di motocross. Un modo per divertirsi in un luogo davvero speciale".

M.M.