Prato School Cup, Baroncelli lancia in vetta il Copernico. Pari fra Buzzi e Dagomari

Prato, 13 maggio 2025 - Basta un gol di Baroncelli per regalare i tre punti nel match inaugurale dell’edizione 2025 della Prato School Cup al Copernico nella sfida del girone A contro il Livi Brunelleschi. Nel match d’esordio giocato nel weekend al Chiavacci della Zenith Prato, l’istituto di viale Borgovalsugana si è imposto 1-0, in una sfida ricca di emozioni, dove si è registrata anche un’espulsione per parte. Il Copernico con questo successo si è portato subito in vetta alla classifica, visto il concomitante pareggio all’esordio fra Buzzi e Dagomari. Il botta e risposta fra Carli e Varrosi è valso un punto a testa per le due squadre, che così si ritrovano in seconda piazza a pari punti e già costrette a inseguire la capolista Copernico.

Ricordiamo che la Prato School Cup vede ai nastri di partenza otto formazioni, suddivide in due gironi: le prime due classificate giocheranno le semifinali Gold, le terze e le quarte le semifinali Silver. Spostandoci al gruppo B, qui troviamo due capoliste: Datini e Gramsci Keynes. Nel primo caso l’istituto di via Reggiana vola in vetta grazie al successo per 2-1 al Chiavacci contro il Marconi. Verzicco e Lastrucci trascinano la capolista verso i tre punti, mentre la marcatura di Talhakdze serve solo ad addolcire il passivo per il Marconi. Pronta comunque la risposta in vetta alla graduatoria del Gramsci Keynes che a sua volta si impone 1-0 sul Convitto Rodari Bellini. La rete che decide il match viene siglata da Buscema.

Il prossimo turno è in programma venerdì e domenica: il 16 maggio scenderanno in campo al Chiavacci Copernico - Dagomari, ore 19.30, e Gramsci Keynes - Datini alle 21.45. Il 18 maggio sarà invece la volta di Convitto Rodari Bellini contro Marconi alle 19.45 e di Livi Brunelleschi - Buzzi alle 21.45. La finale Gold è fissata per l'11 giugno, mentre quella Silver si disputerà il 9 giugno. L’evento è organizzato con spirito educativo dalla Asd Scuole Sportive, nuova realtà locale impegnata nella promozione dello sport tra giovani come strumento di crescita personale e comunitaria, affiliata all’ente di promozione sportiva Msp di Prato.