Prato, l’under 11 alla "Youth Cup" Con 64 squadre da tutto il mondo

Per l’A.C. Prato Under 11 (classe 2012) si conclude con un onorevole 36° posto lo "Universal Youth Cup Torneo Internazionale Apuane". I baby biancazzurri si sono ben comportati, fra le 64 squadre provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato alla manifestazione. Il torneo se lo è aggiudicato la Stella Rossa Belgrado, che ha battuto in finale la Juventus ai calci di rigori. Terzo posto per la Dinamo Zagabria, quarto posto per il Milan. Il Prato ha fatto un ottimo girone, finendo terzo solo per differenza reti dopo la vittoria con il Chiassa e il pareggio con gli albanesi del Redi Jupi. Decisiva la sconfitta con gli ucraini del Rukh Lviv. Nel girone dei piazzati, vittorie con Fortis Camaiore e Levante Azzurra. Nelle ultime due gare, sconfitte di misura per i biancazzurri col Maccabi Haifa e con il Budapest. "E’ stata un’esperienza formativa e di crescita per i nostri ragazzi – commenta Andrea Maretto, responsabile tecnico scuola calcio -. Sono stati 4 giorni intensi e impegnativi nei quali i nostri atleti sono stati impegnati in ben sette partite lungo tutta la Versilia. Siamo lo stesso soddisfatti, considerando il noviziato in questa manifestazione, che ha visto per la prima volta i nostri ragazzi affrontare una trasferta in albergo lontano da casa".

L. M.