Prato Half Marathon, la corsa dei mille: ecco i premiati

Prato, 14 aprile 2024 - Oltre un migliaio di agonisti, senza contare le varie iniziative collaterali e non competitive che hanno portato il totale a circa 4mila presenze fra sabato e domenica. Sono i primi numeri della trentaquattresima edizione della Prato Half Marathon, con la corsa apertasi stamani con un lungo applauso in ricordo di Giovanni Iannelli e con la partenza dei “Maratonabili”. Tante le persone che hanno indossato il pettorale della Stracittadina per i 10,5 km della “Prato Family Run”, uno degli eventi collaterali della mezza maratona, esibendo il numero “1522” per sensibilizzare sul contrasto alla violenza sulle donne.

18 foto Una grande festa per lo sport (foto Attalmi)

Sul piano prettamente agonistico, a tagliare il traguardo per primo è stato Lin Ndayifukamye dell'Atletica Castello, coprendo il percorso in 1h05'37" e vincendo la “Maratonina 2024” davanti a Leonce Bukuru dell'Atletica Cosenza K42 (1h08'32") e a Girma Castelli dell'Orecchiella Garfagnana (“1h10'07").

A salire sul gradino più alto del podio nella kermesse femminile è invece stata Cavaline Nahimana dell'Unicusano Livorno (1h14'21") precedendo Emily Chepkenoi dell'Atletica Castello (1h17'37") e Alice Tambini del Circolo Minerva (1h25'11"). A Fabio Marinelli della Podistica Medicea e Simona Innocenti dell'Atletica Prato è andato invece il “Trofeo CNA Memorial Daniele Biffoni”, dedicato ai podisti pratesi più veloci: i vincitori hanno ricevuto il premio dal presidente di CNA Leandro Vannucci e dal sindaco Matteo Biffoni, alla sua ultima partecipazione alla rassegna da primo cittadino. Avis, Podistica Pratese, Podistica 29 Martiri e Podistica Medicea si sono invece aggiudicate rispettivamente il “Trofeo Coni Memorial Stefano Balestri”, il “Memorial Alberto Guidoreni”, il “Trofeo Romano Borselli” e il “Trofeo Daddi Mario”. Romeo Biancalani, "juniores" della Toscana Atletica Jolly, ha ipotecato il trofeo per il più giovane vincitore del campionato toscano.

Premiati anche lo svedese Klas Johansson ("Coppa Emanuele Bartolini") e Grosseto Truck & Field Master Gross ("Coppa Avis Prato"). "Un grazie a tutti i volontari e a chi ci ha sostenuto - ha commentato Silvano Melani, esponente del comitato organizzatore – abbiamo contato tra il sabato e la domenica circa 4mila persone che hanno aderito alle varie iniziative organizzate. Un grande lavoro sinergico che ha dato i propri frutti”.

G.F.