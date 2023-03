Prato, bel balzo in avanti I play off sono a 5 punti

Sognare si può, ma rimanendo sempre con i piedi per terra. Dopo la vittoria con la Sammaurese il Prato ha fatto un bel balzo in avanti in classifica, raggiungendo quota 42 punti e superando in un sol colpo Crema e Lentigione (40 punti), e Real Forte Querceta (41 punti). I biancazzurri ora hanno raggiunto proprio la Sammaurese e l’Aglianese, sconfitta dalla Pistoiese. In un campionato che rimane assai equilibrato e che ogni domenica sforna risultati sorprendenti, va detto che la squadra di Brando adesso ha 3 lunghezze di margine sulla zona play out del girone D di serie D, ma si trova anche a 5 punti dai play off (il Carpi è l’ultima squadra in griglia a quota 47). Se si considera la timida speranza di poter riavere indietro i tre punti di penalizzazione assegnati per una irregolarità commessa nella passata stagione (per non parlare dei tre punti persi a tavolino per un cambio in più effettuato) ecco che in effetti il reale valore sul campo della squadra, in questo momento, punti alla mano, sarebbe assolutamente da zone nobili della graduatoria. Con i se e con i ma, però, si va poco lontano. Quindi per provare a crederci fino al termine della stagione serve un filotto di risultati positivi. E diventa fondamentale anche la prossima trasferta, in programma domenica in casa del Corticella, che attualmente precede di una lunghezza i biancazzurri con 43 punti. In lotta per un posto al sole, però, ci sono davanti al Prato anche Fanfulla (45 punti) e United Riccione (46 punti).