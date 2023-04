Prato, arriva il fanalino San Giovanni

Quella che doveva essere l’ultima trasferta della stagione (nonché la partita conclusiva del campionato) è diventata per la squadra femminile del Prato Calcio a 5 un’altra sfida da giocare in casa, sebbene il teatro di gara sia il pattinodromo Rogai di Maliseti e non l’Estraforum Kobilica, occupato dalle Finali della Coppa Italia regionale maschile e femminile. Le biancazzurre in questa occasione affronteranno il San Giovanni Valdarno, fanalino di coda della classifica che nella regular season ha ottenuto solo 4 punti finora. Nel match che avrà inizio alle ore 14, il Prato Calcio a 5 avrà come obiettivo quello di vincere per assicurarsi la settima posizione che occupa con due punti di vantaggio sullo Shardana, oggi ospite della Virtus Ciampino. La classifica del girone B della serie A2 femminile è la seguente: La 10 Livorno 54 punti; Sabina Lazio 49; Virtus Ciampino 47; Roma 43; Arzachena 39; Pistoia 32; Prato Calcio a 5 24; Shardana 22; Brc 1996 Roma 21; Cus Pisa 17; Athena Sassari 14; San Giovanni 4.

M. M.