Pattinaggio, Grazzini porta la Primavera Prato sul podio internazionale

Prato, 16 maggio 2025 - Trieste sta ospitando le “Artistic International Series 2025” di pattinaggio, per una competizione alla quale hanno preso parte atleti ed atlete provenienti da tutta Italia, oltre che dalla Spagna e dal Portogallo. E la Primavera Prato può gioire, per aver già conquistato una medaglia del metallo più pregiato. Merito del giovane Federico Grazzini, che nella propria categoria agonistica è salito sul gradino più alto del podio mettendosi alle spalle gli spagnoli Enric Canada Aubeso e Biel Ribas.

Un successo che conferma la leadership del club pratese presieduto da Marina Magelli, che nel 2024 si è confermata come miglior società d'Italia nel pattinaggio secondo la classifica annualmente stilata dalla Fisr sulla base della somma dei risultati complessivi dei singoli atleti. E anche il 2025, agonisticamente parlando, si era aperto nel migliore dei modi per la Primavera, considerando l'argento ottenuto da Desirèe Cocchi negli Stati Uniti nel corso della Americas Cup (una competizione per club andata in scena ad Orlando, in Florida, e che ha visto sfidarsi pattinatori e pattinatrici provenienti da tutto il mondo). E su queste basi, anche alla luce dell'ultimo successo di Grazzini, ci sono le premesse per continuare a sognare e a confermarsi.

G.F.