Pallanuoto Serie A1, l'Ekipe Orizzonte conferma Chiara Tabani

Prato, 29 agosto 2025 - Pochi mesi fa si era laureata campionessa d'Italia per la seconda volta consecutiva, mettendo la firma sotto lo Scudetto vinto dall'Ekipe Orizzonte. E Chiara Tabani, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato 31 anni, è stata confermata dal sodalizio di Catania anche per la prossima stagione. La pallanotista pratese resta una delle migliori giocatrici della Serie A1, anche se l'ultima sua convocazione in Nazionale risale alle Olimpiadi di Parigi 2024. La scelta del commissario tecnico Carlo Silipo di rinunciare ad una delle “senatrici” del Setterosa è stata probabilmente effettuata in chiave prospettica con l'obiettivo di far crescere un gruppo “futuribile”, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (quando Chiara, qualora decidesse di continuare a giocare, avrà 34 anni) perché sul piano qualitativo, l'ex.Prato Waterpolo continua a fare la differenza in vasca. Prima dello scorso anno, Chiara era più volte arrivata ad un passo anche dalla vittoria del campionato italiano di pallanuoto, senza tuttavia coronare il sogno: in Spagna aveva vinto tutto in una sola stagione, nel 2016/17 quando difendeva i colori del Sabadell (massima divisione spagnola inclusa) ma il massimo torneo italiano sembrava una chimera. La giocatrice argento olimpico a Rio 2016 aveva quindi deciso di accettare la proposta del sodalizio siculo due estati fa (lasciando la Roma, con cui aveva vinto la Coppa Italia sia nel 2019 che nel 2022) e da allora ha sempre trionfato: ha dato un contributo decisivo, in termini di tecnica, dinamismo ed esperienza, nel conferire un marcia in più all'Ekipe Orizzonte. E adesso, sogna di calare il tris.

G.F.