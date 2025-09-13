Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
Prato
13 set 2025
REDAZIONE PRATO
Pallanuoto, l'Italia del pratese Giacomo Grassi quarta agli Europei U18

A Malta si sono svolti gli Europei femminili U18 di pallanuoto e l'Italia, allenata dal tecnico pratese Giacomo Grassi, ha chiuso il torneo in quarta posizione

Giacomo Grassi

Giacomo Grassi

Prato, 13 settembre 2025 - A Malta, si sono svolti gli Europei U18 femminili di pallanuoto. Ed al timone delle “azzurrine” che hanno vinto il girone eliminatorio, arrivando poi sino alle semifinali e piazzandosi al quarto posto, c'è Giacomo Grassi. L'allenatore di Prato è ormai da diversi lustri un tecnico federale e sta dando il proprio meglio a livello di “under” azzurre: la Fin gli ha da tempo assegnato la responsabilità di far crescere sul piano tecnico ed agonistico quelle che dovranno essere le pallanotiste capaci un giorno di raccogliere la sfida del Setterosa delle “grandi”. E altre conferme sono arrivate anche dalla trasferta maltese: dopo i successi con la Turchia per 21-13 e contro l’Ungheria 18-17 ai rigori, le giovani giocatrici convocate ed allenate da Grassi hanno vinto anche contro l'Olanda, qualificandosi direttamente ai quarti di finale della massima competizione europea di categoria. E dopo aver vinto anche contro Israele, il loro cammino si è interrotto in semifinale contro la Grecia, ottenendo poi il quarto posto a seguito della “finalina” con l'Ungheria.

G.F.

