Nuoto, medaglie e piazzamenti di vertice per l'Azzurra

Prato, 5 dicembre 2024 - Medaglie e piazzamenti di vertice, nelle ultime competizioni. Momento senz'altro positivo per l'Azzurra, considerando se non altro i riscontri ottenuti dai nuotatori e dalle nuotatrici del club nei giorni scorsi. In città si è svolta ad esempio la prima prova regionale della categoria “esordienti” ed i giovani agonisti della società di Alessandro Bartolozzi si sono messi in evidenza: Ginevra Pattarozzi è salita sul gradino più alto del podio nei 50 stile, agguantando un argento nei 100 rana. Argento anche per Filippo Berti nei 50 dorso e per Leonardo Cervo nei 50 rana e nei 50 solo gambe. Bronzo per Vittoria Bellina nei 50 rana e Nina Paoli nei 50 dorso. Buone anche le performance dei vari Braian Ara, Tommaso Cantini, Chiara Castagnoli, Ivan Chi, Giulia Appiani, Edoardo Crabu, Mattia Daria, Violante Conti, Andrea Dreoni, Giulia Gelsumini, Ada Guarducci, Klea Kulla, Rachele Lauria, Bianca Massai, Francesco Mastrolia, Caterina Nuti, Linda Pancani, Giovanni Poli, Sofia Raffaele, Stefano Scuccimarra, Maria Ugolini, Simone Renzini, Serena Salvadori, Olivia Chi e Tommaso Vannucchi. Più o meno in contemporanea, i compagni di squadra più esperti hanno preso parte al “Trofeo Città di Calenzano”: medaglie d'oro per Pietro Bottazzi nei 200 farfalla, Ludovico Alba nei 200 stile, Alessandro Santini nei 50 stile (in aggiunta ad un argento nei 200) e Milo Bartolozzi nei 200 misti (oltre ad un bronzo nei 100 stile). Il gruppo ha già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l'obiettivo di incrementare il medagliere. Ed un occhio va già alla “gara di casa”, considerando che proprio l'Azzurra organizzerà alla piscina Galilei la terza edizione del “Trofeo del Bacchino” già programmata per il prossimo 26 gennaio: ci sono insomma tutte le promesse per far bene.

G.F.