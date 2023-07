Monticone e Balducci Primi colpi biancazzurri

Finalmente qualcosa si muove ufficialmente in casa Prato. Arrivano i primi nomi che andranno a comporre la rosa della prima squadra biancazzurra per il prossimo campionato di serie D. Malgrado le sirene insistenti del Ravenna, la nuova dirigenza laniera è riuscita a trattenere il centrocampista classe 1998 Giordano Trovade (foto a sinistra). Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Trovade ha disputato oltre 40 partite in Lega Pro con il Ravenna, il SudTirol e il Bisceglie. Nella stagione 20212022 ha totalizzato 31 presenze e 3 reti indossando le maglie di Gavorrano e Pianese. Nell’ultimo campionato, indossando la maglia laniera, ha totalizzato 31 presenze.

Novità anche sul fronte dei nuovi arrivi. E’ stato infatti ufficializzato ieri il primo colpo in entrata, per puntellare il reparto difensivo. Si tratta del centrale difensivo Mattia Monticone (foto a destra), classe 1994, nato a Genova e proveniente dal Città di Varese (serie D) dove ha disputato 31 partite come capitano. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, Monticone ha debuttato tra i professionisti in Lega Pro col Pavia nel 2012, passando poi al Lumezzane (sempre in terza serie). Nella stagione 20162017 ha indossato la maglia del Savona (in Serie D) per poi giocare per 4 anni nel Folgore Caratese (sempre in D) prima di passare al Città di Varese, dove è rimasto nelle ultime due stagioni. Oltre 300 partite per lui fra serie C e serie D e un bagaglio di esperienza importante.

Altro innesto è quello di Pietro Balducci, genovese, classe 2003, proveniente dal Carpi dove ha totalizzato 26 presenze in campionato e 2 nei play-off. Portiere cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella (aggregato in rosa nel 20202021 in serie B), Balducci ha debuttato l’anno dopo in serie D con i milanesi del San Giuliano: 20 presenze in regular season e vittoria del campionato con promozione in serie C, ben 8 clean sheet e 2 gare giocate in poule scudetto. Portiere giovane, ma di grande affidabilità, ha disputato un’ottima stagione a Carpi, risultando uno dei migliori nella rosa biancorossa. Sembra infine molto vicino al rinnovo anche l’attaccante Addiego Mobilio, uno dei protagonisti assoluti della passata stagione.

L.M.