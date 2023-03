Medicea e Prato tornano in campo Bisogna allungare la serie positiva

Medicea Handball Poggio a Caiano e Pallamano Prato in campo oggi per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B maschile. Entrambe potranno sfruttare il turno casalingo per allungare la serie positiva: la squadra B della Pallamano Prato alle 16 se la dovrà vedere con la B del Tavarnelle, la Medicea Handball al Pacetti di Poggio a Caiano (alle 18) sfiderà l’Aretè di Bastia Umbra. Sono stati proprio gli umbri gli avversari battuti nel turno precedente dalla Pallamano Prato con un netto 36-28, mentre i poggesi a loro volta nella terza di ritorno hanno vinto sul campo del fanalino di coda Libertas La Torre (31-26 il risultato finale). Pertanto, questa è l’attuale classifica del girone tosco-umbro-ligure: Follonica 26 punti; Mugello United 22; Ginnastica Spezia 20; Grosseto 18; Medicea Handball Poggio a Caiano 17; Pallamano Prato 16; Olimpic Massa Marittima 13; Tavarnelle 12; Montecarlo 8; Carrara 6; Aretè 1; Libertas La Torre -3.

M.M.