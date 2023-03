L’Azzurra ai campionati a Viterbo Fanno bene le sincronette pratesi

Tredicesimo posto al termine dell’esercizio di squadra, ad un passo dalle dieci migliori formazioni d’Italia. Questo il risultato colto dalle sincronette dell’Azzurra, che pochi giorni fa sono scese in vasca per i campionati italiani di nuoto sincronizzato della categoria "ragazze". La manifestazione si è svolta a Viterbo e le agoniste pratesi non hanno demeritato, a partire dalla formazione composta da Emma Calabrese, Francesca Zanieri, Elena Ferraro, Lavinia Biagioli, Martina Lombardi, Diana Petrisor, Emma Meucci, Eleonora Biancalani, Camilla Mennini e Margherita Rossi, capace di agguantare la tredicesima piazza e di sfiorare la finalissima. Buono anche il rendimento, nel doppio, delle coppie Biagioli – Biancalani e Ferraro – Petrisor. "Tutte le nostre tesserate hanno affrontato la gara con grinta e determinazione – il commento della società - allenatrici sono molto soddisfatte di tutte le atlete per l’impegno dimostrato e dei punteggi portati a casa". Il gruppo ha infine ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite: la stagione è arrivata al giro di boa, i prossimi mesi saranno decisivi.