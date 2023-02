La Pallamano Prato ospita Bologna

Ancora un avversario bolognese per la Pallamano Prato. La squadra allenata da Massimo Randis oggi riceve la vista del Bologna United, a una settimana di distanza dal confronto giocato e perso contro la Pallamano 85 San Lazzaro. In palio per i pratesi ci sono punti preziosi per la corsa alla salvezza. Teatro di gara il PalaKeynes, con fischio d’inizio alle ore 21. Questo è il resto del programma della settima giornata di ritorno: Ferrara-Pallamano 85 San Lazzaro, Cingoli-Camerano, Chiaravalle-Monteprandone, Parma-Modena, Lions Teramo-Verdeazzurro Sassari, Pescara-Tavarnelle. E questa è la classifica del girone B della serie A2 maschile: Cingoli 36 punti; Pallamano 85 San Lazzaro 31; Ferrara 30; Chiaravalle 29; Camerano 27; Verdeazzurro Sassari 21; Bologna United 17; Modena e Tavarnelle 13; Parma 12; Pallamano Prato 10; Lions Teramo 8; Monteprandone 7; Pescara 5.

Nella foto: Martino Pozzi M. M.