Karate, medaglia di bronzo per Angino del Nuovo C.S.K.S. Prato

Prato, 22 giugno 2025 - In provincia di Cremona, pochi giorni fa, si è svolta la diciannovesima edizione del “Trofeo Città di Casalmaggiore”. Una manifestazione di karate che ha visto partecipare centinaia di sfidanti da tutta Italia. E anche Prato può esultare, grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Riccardo Angino. L'agonista del Nuovo C.S.K.S. di Prato si è cimentato nella categoria “Master E-F cinture nere”. Dopo aver passato agevolmente le eliminatorie, Angino è approdato alla tornata finale con il consolidato “kata Jiin”. Buona l’esecuzione fino a metà, poi un paio di incertezze hanno pesato sul giudizio arbitrale. “Questi eventi sportivi sono sempre di richiamo e anche in questa occasione poco meno di 700 agonisti hanno dato vita alla giornata – ha spiegato Angino - come ormai da consuetudine, la categoria Master E-F cinture nere è la più nutrita a livello di presenze numeriche e tutte di altissimo livello. I partecipanti al trofeo erano tutti tra i primi venti a livello nazionale e la gara non si è preannunciata di facile risoluzione”. L’atleta del C.S.K.S. proseguirà adesso gli allenamenti sul tatami con il gruppo del Seven Club Prato.

G.F.