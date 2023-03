Italgronda a caccia di punti Il banco di prova è col Bologna

L’Italgronda Futsal Prato vuole allungare la serie positiva ed oggi ne avrà l’occasione, dovendo affrontare l’Aposa Bologna penultima forza del campionato. E’ vero che la squadra allenata da Zudetich dovrà giocare questa partita in trasferta, ma i pratesi hanno dimostrato di stare attraversando un ottimo periodo e di poter proseguire nella striscia vincente che dura da cinque giornate e che li ha portati a conquistare la prestigiosa quinta posizione in classifica. Il match a Bologna avrà inizio alle 15. Le altre partite in calendario nella ventiduesima giornata: Real Casalgrandese-Bordighera, Sangiovannese-Mattagnanese, Arpi Nova-Futsal Pontedera, Atlante Grosseto-Balca Poggese, Sant’Agata-Olimpia Regium, Vigor Fucecchio-Bologna 1909. La classifica del girone C della serie B: Olimpia Regium 58 punti; Bologna 1909 51; Sangiovannese 47; Atlante Grosseto 45; Italgronda Futsal Prato 38; Mattagnanese 36; Futsal Pontedera 31; Balca Poggese 24; Arpi Nova e Vigor Fucecchio 21; Sant’Agata e Real Casalgrandese 18; Aposa 13; Bordighera 1.

M.M.