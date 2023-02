I Cavalieri non sbagliano: Napoli annientato

Cavalieri

42

Napoli Afragola

19

CAVALIERI UNION: Castellana, Fondi, Marioni, Nistri, Fattori, Magni, Renzoni, Reali, Conigli, Dalla Porta, Ciampolini, Mardegan, Casini, Giovanchelli, Sansone. A disp: Scuccimarra, Bartolini, Battisti, Righini, Carafa, Mariotti, Puglia, Bartali. All.: Chiesa

NAPOLI AFRAGOLA: Gargano, Longo, Antonelli, Dolores, Borsa, Boccazzi, Di Tota, Lauro, Quarto, Errichiello, Tedeschi, Iazzetta, Guerriero, Fino, Rossi; a disp: Aiello, Careri, Peradze, Campoccio, Brusca, Stanzione, Iervolino, Notariello. All. De Gregori

Marcatori: 5’ m. Renzoni (tr. Magni) 16’ m. Castellana (tr. Magni) 19’ m. Fondi (tr. Magni) 21’ m. Nistri (tr. Magni) 28’ m. di punizione Napoli, 42’ m. Dolores (tr. Gargano) 7’ m. Dalla Porta (tr. Magni) 21’ m. Bartali (tr. Puglia) 29’ m. Dolores

Arbitro: Carmine Marrazzo (Modena)

"Sono soddisfatto perché ho ricevuto riscontri positivi da tutti i giocatori in termini di rendimento. Dobbiamo continuare a lavorare anche per evitare cali di concentrazioni a risultato acquisito, ma abbiamo indubbiamente compiuto un passo in avanti". Parola del tecnico Alberto Chiesa, che ha così commentato il 42-19 con cui i Cavalieri Union hanno annichilito il Napoli fanalino di coda del raggruppamento. E al di là dei cinque punti conquistati, il match andato in scena ieri al Chersoni e valido per la quattordicesima giornata della serie A 202223 ha rappresentato l’ennesima conferma del livello di competitività di tutto il gruppo: l’allenatore livornese ha nell’occasione concesso un maggior minutaggio a chi fin qui ha giocato meno, ottenendo anche da questi giocatori risposte incoraggianti.

Tanto che già al 21’ le mete realizzate in rapida sequenza da Renzoni, Castellana, Fondi e Nistri (tutte trasformate da Magni) avevano assicurato la conquista del punto di bonus mancato nella precedente partita. I rivali napoletani tentavano di riavvicinarsi nella ripresa, ma le nuove mete di Dalla Porta e Bartali hanno vanificato ogni sforzo. I Cavalieri restano quindi secondi nel girone 3 con 56 punti, a quattro lunghezze dalla capolista Lazio (che ha però una partita in meno) e con un punto di margine su Capitolina.

L’attenzione va quindi alla sfida di domenica prossima, che vedrà capitan Puglia e compagni impegnati nella tana dell’Avezzano quarta forza del gruppo. "Troveremo una squadra forte, soprattutto in casa, e desiderosa di mettersi alle spalle la battuta d’arresto rimediata a Livorno – ha commentato Chiesa – e per quanto si tratti di una neopromossa, ha vinto sette gare su dodici, perdendo solo contro di noi, contro la Lazio e contro Capitolina. Sarà un impegno da preparare con la massima attenzione".

La strada però, è quella giusta: i Cavalieri possono continuare a sognare i playoff.

Giovanni Fiorentino