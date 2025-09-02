Hockey, Zampoli decisivo nel 3-2 dell'Italia sul Portogallo

Prato, 2 settembre 2025 - L'Italhockey ha esordito nelle scorse ore con una vittoria per 3-2 contro i padroni di casa del Portogallo, nella prima partita degli Europei di hockey su pista che si stanno disputando a Paredes. Un successo che reca anche la firma di Stefano Zampoli, autore di alcune parate decisive ai fini del risultato finale. Il portiere di Prato è stato convocato dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci (campione d'Italia con la Primavera Prato nel 2002/03, ndr) e sta confermando di essere uno dei portieri più affidabili del continente: cresciuto nell'HP Maliseti e giunto ormai a 26 anni nel pieno della maturità tecnica ed agonistica. Il cammino è ancora lungo e l'attenzione va già allo scontro con la Spagna, ma se il buongiorno si vede dal mattino può almeno sognare una medaglia “europea”. Forte di un rendimento costante che prosegue anche con l'Hockey Trissino, la sua squadra di club: dal 2021, anno del suo arrivo in Veneto, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo come quello del Trissino, capace in questi quattro anni di vincere tre Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. E su queste basi, può puntare ad incrementare ulteriormente il proprio palmarès, ripartendo magari dall'azzurro della Nazionale.

G.F.