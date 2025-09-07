Hockey, Stefano Zampoli bronzo europeo con la Nazionale

Prato, 7 settembre 2025 – La Nazionale italiana di hockey ha battuto la Spagna per 3-1, aggiudicandosi così nelle scorse ore la medaglia di bronzo ai campionato europei svoltisi in Portogallo. Ed il merito è anche di Stefano Zampoli, che anche nella “finalina” con gli spagnoli si è messo in luce con alcuni interventi decisivi, che i compagni di squadra hanno capitalizzato al massimo. Il portiere di Prato è stato convocato dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci (campione d'Italia con la Primavera Prato nel 2002/03, ndr) e sta confermando di essere uno dei portieri più affidabili del continente. Cresciuto nell'HP Maliseti e giunto ormai a 26 anni nel pieno della maturità tecnica ed agonistica, nel corso dell'Europeo portoghese ha sempre dato il proprio contributo, quando è stato chiamato in causa. E con la “medaglia europea” agguantata, Stefano può adesso concentrarsi sulla stagione con l'Hockey Trissino, la sua squadra di club: dal 2021, anno del suo arrivo in Veneto, Zampoli ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo come quello del Trissino, capace in questi quattro anni di vincere tre Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. E punta adesso ad incrementare ulteriormente il suo palmarès.

G.F.