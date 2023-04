"Grande gara, abbiamo dominato Ma non abbiamo fatto ancora nulla"

"Sicuramente una vittoria meritata ottenuta al termine di una buona gara. Abbiamo dominato, creando occasioni e concedendo pochissimo allo United Riccione, che comunque è una squadra piena di ottimi giocatori". Tira un respiro di sollievo ed è decisamente rasserenato dopo il match Lucio Brando, allenatore del Prato, dopo il successo ottenuto dai suoi ragazzi.

"Abbiamo fatto la gara che volevamo fare per prenderci i tre punti e dimostrare qualcosa di importante a tutti quanti. Siamo andati in difficoltà per i tanti infortuni e le varie assenze nelle ultime settimane, ma oggi (ieri, ndr) siamo tornati a far vedere di che pasta siamo fatti. Abbiamo avuto soltanto un po’ di paura dopo il vantaggio e abbiamo rischiato in un paio di situazioni. Ma nell’arco dei 95’ minuti di partita abbiamo davvero concesso pochissimo ad una squadra che ha valori importanti. Avevamo bisogno di recuperare uomini e di fare risultato per riprendere fiducia, ma purtroppo anche oggi usciamo dal campo con due infortunati". Il riferimento è a Soldani e Nizzoli, che andranno verificati in settimana, ma che potrebbero aggiungersi alla lunga lista di indisponibili per questo infuocato finale di stagione : "Mancano tre partite al termine e ancora non abbiamo fatto niente, anche se siamo tornati padroni del nostro destino".

L.M.