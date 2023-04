Futsal Prato in campo col Pontedera

Con i playoff già in tasca, l’Italgronda Futsal Prato affronta oggi il Futsal Pontedera con più tranquillità ma anche con la consapevolezza che questo derby sarà determinante per conservare o migliorare la quinta posizione. Il tecnico Zudetich ed i suoi vogliono allungare la striscia vincente (otto le vittorie consecutive) ma dovranno fare i conti col fattore campo (fischio d’inizio alle 16) che è dalla parte dei pisani, non scesi in campo mercoledì scorso (il recupero del match contro l’Atlante Grosseto è stato rinviato in attesa di decisioni della giustizia sportiva). Nel frattempo, la classifica del girone C della serie B è la seguente: Olimpia Regium 65 punti; Bologna 1909 58; Sangiovannese 51; Atlante Grosseto 49; Italgronda Futsal Prato 47; Futsal Pontedera e Mattagtnanese 40; Balca Poggese 27; Arpi Nova Campi Bisenzio 22; Real Casalgrandese e Vigor Fucecchio 21; Sant’Agata 20; Aposa Bologna 14; Bordighera 2. Le altre partite in programma: Mattagnanese-Aposa, Bologna-Arpi Nova, Balca Poggese-Bordighera, Olimpia Regium-Real Casalgrandese, Atlante Grosseto-Sangiovannese, Vigor Fucecchio-Sant’Agata.

M.M.