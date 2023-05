Federico Bruschi è il capocannoniere

La Terza Categoria deve ancora emettere gli ultimi due verdetti con la finale di Coppa Faggi e la finalissima dei playoff fra La Briglia Vaiano e Montemurlo Jolly. Oltre alla promozione del Tavola c’è un altro verdetto: Federico Bruschi (foto) si è laureato capocannoniere del campionato. Il suo Tobbiana ha mancato di un punto gli spareggi-promozione, non per colpa dell’attaccante che ha timbrato il cartellino per 26 volte. Il Jolly che sogna il ritorno in Seconda Categoria continua a puntare su un attacco in forma smagliante, considerando le 84 reti nella regular season: 20 di queste hanno la firma di Luca Riccio. A pari merito Taddeo Taiuti della Polisportiva Carraia ed Alessio Pagnotta della Polisportiva Naldi, a quota 18. Poi Luca Rossellò della Valbisenzio (17) Antony Cibella de La Briglia (16) Filippo Tascini del Carmignano (14) e Gabriele Gelsumini della Naldi e Lorenzo Cuzzavaglio del Tavola (13 gol).