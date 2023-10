Cinque squadre in vetta a CALCIO: Paperino S.Giorgio top

C’è un pokerissimo di formazioni in vetta al campionato Juniores provinciale dopo due giornate di gioco. Si tratta di Montemurlo Jolly, Paperino San Giorgio, Pietà 2004, Valbisenzio Academy e Virtus Comeana, tutte a punteggio pieno. Nell’analisi delle partite si parte dal punteggio più rotondo, dal 6-3 esterno con cui il Paperino San Giorgio espugna l’Aiazzi di Tobbiana. Grandi protagonisti Calabrese e Perna, autori rispettivamente di una doppietta e di una tripletta. Risultato pirotecnico anche per la Valbisenzio Academy che al Comunale supera 5-3 il Chiesanuova. In questo caso c’è la doppietta di Martini, affiancata dai gol di Naldoni, Lami e Fera. Bene anche il Montemurlo Jolly in grado di superare 3-1 al Nelli La Querce con le reti di Magni, Impellizzeri e Saitta, mentre la Virtus Comeana piazza il colpo corsaro 2-0 a Settimello con la doppietta di Marvataj. Il quadro delle capoliste si chiude col pokerissimo della Pietà 2004 al Faggi ai danni del Prato Nord. Scrima firma due reti, Innocenti, Vitellozzi e Innocenti una a testa. Passando agli altri match di giornata, termina a reti bianche la sfida all’Amerini fra Vernio e Mezzana, unico pareggio del weekend. Il Casale Fattoria 2001 si impone invece di misura 1-0 al San Biagio sul Tavola con gol di Cipriani, mentre la Galcianese cade al Conti 3-1 contro lo Jolo.