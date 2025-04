Cavalieri, pareggio con rammarico: la situazione si complica

Prato, 6 aprile 2025 - Una vittoria sfiorata che ha comunque lasciato in dote due punti, considerando il 17-17 finale. Ma l'Avezzano ha battuto la capolista Parabiago e si è riportato avanti in classifica. Ecco perché il pareggio ottenuto dai Cavalieri Union al Chersoni contro il Cus Torino nel penultimo turno del campionato di Serie A (nell'ultima partita di Lorenzo Giovanchelli, salutato con un'ovazione a fine gara) rischia di costare caro. Gli uomini di coach Chiesa sono adesso noni in classifica nel girone 1 di Serie A di rugby con 31 punti, due in meno dei rivali abruzzesi: se il torneo finisse oggi, sarebbero retrocessi. Per conquistare la salvezza bisognerà assolutamente battere Biella il prossimo 26 aprile e sperare che l'Avezzano non faccia risultato contro Verona.

CAVALIERI UNION: Magni, Guidoreni, Pancini (65’ Marzucchi), Nistri, Fattori (52’ Fondi), Puglia, Renzoni (49’Bencini), Facchini, Righini, Dalla Porta (65’ Trivilino), Ciampolini, Casciello (45’ Mardegan), Sassi (45’ Giagnoni), Giovanchelli (45’ Di Leo), Sansone (50’ Rudalli). All: Chiesa

CUS TORINO: Reeves, Telloni, Torres (74’ Bolognesi), Groza, Civita, Zanatta (45’ Solano), La Terza (67’ Truffa), Quaglia, Rotger, Barbi, Andreica, Roncon (63’, Ferrari) Araujo (65’ Lombardo), Bau Milki (50’ Cataldi), Valleise (70’ Checchini) All: D’Angelo

Arbitro: Lorenzo Bruno (UD), Ass1: Claudio Castagnoli (LI), Fabio Arnone (PI) Marcatori: 11' cp Puglia, 24' m Reeves, 38' cp Zanatta, 40' m Facchini tr Puglia, 48 cp Torres, 63' cp Torres, 70' m Facchini tr Puglia, 75' cp Bolognesi

G.F.