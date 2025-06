Campionati regionali "Silver", titolo toscano e medaglie per la Scherma Prato

Prato, 13 giugno 2025 - Pochi giorni fa, a Navacchio (in provincia di Pisa) si è svolto il campionato regionale “Silver” di scherma, per le categorie “assolute”. E la Scherma Prato può a ben vedere tracciare un bilancio più che positivo della rassegna che ha visto competere i migliori schermidori della regione, avendo conquistato tramite i propri tesserati un titolo toscano ed un argento. La maggior soddisfazione è arrivata dalla sciabola femminile, che ha fatto registrare la vittoria di Marta Ceni. Nella spada maschile è salito invece sul podio Alex Weng, capace di arrivare a giocarsi il titolo e di chiudere poi con una medaglia d'argento. Buoni infine anche i riscontri ottenuti dai compagni di squadra: settimo Alessandro Vianelli, nono Matteo Palmieri e tredicesimo Marco Trovato. “Siamo soddisfatti, anche perché i più giovani stanno crescendo ed i risultati ci dicono che siamo fra le prime quattro società toscane – ha commentato Faustino Colombo, dirigente del club, a proposito dei risultati stagionali – continueremo a lavorare per crescere ulteriormente in chiave nazionale. Prato rimarrà un punto di riferimento per l'Accademia e ciò è positivo sia per la città che per il movimento sportivo”.

G.F.