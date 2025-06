Pallanuoto, la pratese Cordovani in azzurro contro la Spagna

Prato, 13 giugno 2025 - Il Setterosa, rinnovato dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, si trova a Barcellona in collegiale, dove nelle scorse ore ha affrontato le campionesse olimpiche in carica della Spagna in un test amichevole in vista dei prossimi Mondiali. E tra le atlete convocate per la trasferta spagnola c'era anche Sara Cordovani, ormai rimasta (per il momento, se non altro) l'unica giocatrice di Prato chiamata dal commissario tecnico Carlo Silipo per difendere i colori dell'Italia. Ad imporsi, nel test match catalano, sono state le padrone di casa, vincendo per 11-9. Ma Silipo può comunque trarre indicazioni positive tanto dalla performance di Cordovani quanto dal rendimento collettivo del nuovo gruppo che era già stato messo alla prova di recente in occasione delle “Super Final” di World Cup. La “Giovine Italia” era arrivata sesta in Cina, ma se non avesse incontrato ai quarti di finale la Grecia poi vincitrice della kermesse le cose sarebbero forse andate ancora meglio. Con i “se” e con i “ma” non si fa comunque la Storia e la sconfitta ai rigori nella “finalina” quinto-sesto posto contro l'Australia conferma comunque la competitività del gruppo. Cordovani poi, classe 2001, sta ben figurando anche con la Pallanuoto Trieste, con la quale ha sfiorato poche settimane fa la vittoria dell'Euro Cup. E' praticamente certa di un posto per i Mondiali di pallanuoto che inizieranno a Singapore il prossimo 11 luglio (per chiudersi il 24 luglio). E anche lei sogna le Olimpiadi di Los Angeles 2028, raccogliendo idealmente il testimone dalle concittadine ed amiche Chiara Tabani e Giuditta Galardi.

G.F.