Judo, l'Accademia Prato brilla in Coppa Italia A1

Prato, 13 giugno 2025 - Pochi giorni fa, a Lido di Ostia si è svolta la Coppa Italia A1 di judo. E nell'ambito di una kermesse che ha visto sfidarsi i migliori atleti d'Italia, l'Accademia Prato ha conquistato due medaglie grazie alla caparbietà ed all'impegno dei propri tesserati. Iniziando ad esempio da Sofia Kubler nella categoria “+78 kg”, che dopo aver perso il primo ed il terzo incontro ha vinto tutti i match successivi per ippon, arrivando sino al bronzo. Percorso netto anche per Alex Carta nella categoria “-90 kg”, che si è aggiudicato la “finalina” al “golden score” ottenendo una medaglia di bronzo al pari della compagna di squadra. Alla trasferta laziale hanno preso parte per il sodalizio pratese anche Lorenzo Pagliai e Diletta Martinasso, con quest'ultima che pur da infortunata è riuscita a vincere l'incontro che stava disputando (per poi ritirarsi giocoforza dalla competizione). Martinasso aveva peraltro ben figurato nelle scorse settimane anche in Coppa Italia A2, sfiorando la vittoria finale nella categoria “-57 kg” e tornando a Prato con una medaglia d'argento che lascia ben sperare in vista delle prossime uscite. Il gruppo del maestro Fabio Barni ha infine ripreso gli allenamenti, con l'obiettivo di continuare a migliorare e ad incrementare ulteriormente il medagliere.

G.F.