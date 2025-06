Prato per la vita, la tappa di Viaccia

Prato, 13 giugno 2025 – Quasi 200 partecipanti hanno preso parte, con partenza libera a partire dalle 19, alla penultima tappa del circuito “Prato per la vita”, andata in scena al Circolo di Viaccia. Un appuntamento serale che si inserisce nel calendario del tradizionale circuito podistico itinerante promosso dalla Uisp di Prato, in collaborazione con le società podistiche del territorio.

Come da formula consolidata e apprezzata negli anni, ogni settimana cambia la sede di partenza, offrendo così un’occasione di sport, socialità e solidarietà. L’iscrizione simbolica di 2 euro, al netto delle spese organizzative, viene devoluta a due realtà locali impegnate nel sostegno delle fragilità: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’associazione Vagamonti APS, che si dedica all’aiuto di persone con disabilità motorie temporanee o permanenti. Il percorso ha proposto un tracciato principale di circa 8/9 km e una mini camminata di 4/5 km, adatta anche ai meno allenati. Il gran finale è in programma mercoledì 19 giugno all’ex ippodromo di Prato. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.