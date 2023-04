Calcetto, la Coppa Italia si assegna in città

Un altro appuntamento sportivo di prestigio. Sabato e domenica, infatti, al palazzetto dello sport PalaKobilica si terranno le Final Four maschili e femminili di Coppa Italia regionale di serie C di calcio a 5. Otto le squadre pronte a scendere in campo per ottenere il titolo di categoria: tra gli uomini si tratta di Real Bubi Merano, Città di Cagliari, Mama Futsal San Marzano e Marsala Futsal 2012, mentre per il torneo femminile di Meta Catania, Academy Torino, Littoriana Futsal e Centro Storico Montesilvano. Sia le quattro gare di semifinale, che le due partite delle finali saranno ad ingresso gratuito e saranno trasmesse in diretta streaming su Futsal Tv.

Si parte sabato con le semifinali che inizieranno alle 11 con la prima gara di Coppa Italia femminile. A seguire alle 14 la seconda semifinale femminile. Alle 17 sarà la volta della prima semifinale di Coppa Italia maschile e alle 20 scoccherà l’ora della seconda semifinale maschile. Domenica, invece, alle 12 ci sarà la finale di Coppa Italia femminile e alle 15 la finale di Coppa Italia maschile. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, si terranno alcune iniziative a livello regionale che interesseranno i più giovani: alle 18 la finale Under 15 maschile e alle 20 la finale dell’Under 21 maschile. Il programma sportivo coprirà tutto il ponte del 1° maggio, visto che per la festa dei lavoratori alle 10 ci sarà il triangolare dell’Under 15 femminile, alle 14.30 la finale per il 3° e 4° posto dell’Under 15 femminile, e alle 16 la finale per il 1° e 2° posto. Da ricordare, infine, che alle 17.15 ci sarà un raggruppamento di Piccoli Amici e che alle 19 si svolgerà la finale Under 17 maschile e alle 21 la finale dell’Under 19 maschile.

"Questa è un’iniziativa prestigiosa che valorizza un’esperienza sportiva che insiste ormai da 30 anni nella nostra città e che vede nella società del Prato Calcio a 5 un elemento di punta che tiene nonostante le difficoltà", sottolinea l’assessore allo sport Simone Faggi. "E’ sempre gratificante portare eventi come questi in Toscana, specialmente a Prato, visto il rapporto forte che il territorio ha con questa disciplina – aggiunge il vicepresidente della Divisione Calcio a 5 Antonio Scocca –. Continua la sinergia tra il futsal e la città di Prato e siamo quindi contenti di questo". Il vicepresidente Figc Toscana, Massimo Taiti ricorda infine come Prato sia "un punto di riferimento per questa disciplina", mentre il presidente del Prato Calcio a 5, Aniello Apicella sottolinea la "soddisfazione per avere portato a Prato un appuntamento così importante".