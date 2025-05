Tushe Prato e Medicea alle fasi finali in Abruzzo

Prendono il via domani in Abruzzo le finali nazionali dei campionati under 16 maschili e femminili di pallamano. A rappresentare la Toscana in queste competizioni ci saranno due squadre pratesi: in campo femminile la Tushe Prato, in quello maschile la Medicea Handball Poggio a Caiano. Entrambe hanno ottenuto il diritto a partecipare alla fase finale per l’assegnazione dello scudetto grazie ai successi conquistati nei rispettivi campionati regionali. A questo proposito ricordiamo che la Tushe Prato, confermandosi società di primo piano a livello regionale in campo femminile, ha vinto anche i tornei regionali under 18 e under 14 oltre a quello di serie B. Fra gli under 14 maschili, invece, le due pratesi impegnate nella final four regionale, Medicea e Pallamano Prato, si sono dovute accontentare di giocare la finalina per il terzo posto, conquistata dai poggesi per 19-17. Ma torniamo alle Finals under 16, che si svolgeranno a Chieti, Città Sant’Angelo e Pescara dal 28 maggio al 1° giugno. Sedici le formazioni impegnate sia in campo maschile che in quello femminile, con la Medicea inserita nel gruppo eliminatorio A con Cassano Magnago, Pressano e Faenza, e la Tushe in quello B con Schenna, Camerano e Padova.

Massimiliano Martini