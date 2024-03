Bronzo e qualificazione agli Europei giovanili: Lucrezia Domina brilla agli Assoluti

Prato, 15 marzo 2024 - Un bronzo giovanile di respiro nazionale, impreziosito dalla qualificazione agli Europei di categoria e da un sesto tempo “assoluto”. Questo il bottino con cui la nuotatrice Lucrezia Domina è tornata da Riccione nei giorni scorsi, al termine dei campionati italiani assoluti primaverili. L'atleta sedicenne di Prato, cresciuta nell'Azzurra ed attualmente in forza all'Hidron Sport Firenze, ha ottenuto il suo miglior piazzamento nei 100 stile “juniores”, nuotando la distanza in 57.32 e salendo così sul gradino più basso del podio. Buona anche la performance nei 200 stile: in questo caso si è qualificata per la “finale B”, ottenendo la terza piazza e soprattutto il pass per i campionati europei che si terranno in Lituania (a Vilnius) la prossima estate. La giovane pratese si è infine cimentata nei 400 stile, piazzandosi al sesto posto assoluto e mettendosi così alle spalle anche rivali più esperte. Domina sta insomma confermando il potenziale lasciato intravedere nelle scorse stagioni, confermato lo scorso anno dalla convocazione a Roma per uno stage da parte del responsabile tecnico delle squadre giovanili FIN. Ad oggi, l'ultima nuotatrice di Prato ad essere stata convocata in Nazionale, anche se solo per un allenamento, resta Gioele Origlia nel 2018, quando era all'apice della carriera per lo scettro di campionessa italiana nei 100 stile “assoluti” conquistato l'anno precedente sotto le insegne della Futura. Ci vorrà ancora del tempo, ma chissà che Lucrezia non possa alla fine ricalcarne le orme.

G.F.