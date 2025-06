Arriva l’ultima tappa di “Prato per la Vita”

Prato, 17 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno, con partenza da Via Traversa del Purgatorio 16, nei pressi dell’ex Ippodromo, si concluderà il circuito “Prato per la Vita 2025” con l’ultima tappa ospitata dalla Rifinizione Penny, grazie all’organizzazione del Gruppo Sportivo Le Lumache. Il circuito, nato dalla sinergia tra il Comitato UISP di Prato e le società podistiche del territorio, ha saputo coniugare sport, solidarietà e scoperta del territorio, portando ogni settimana podisti e camminatori in un luogo diverso della città e della provincia. Anche quest’anno la formula semplice ma vincente ha fatto centro: iscrizione popolare a 2 euro, spirito di gruppo e un unico grande obiettivo solidale. L’intero ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto a due realtà impegnate nel sociale: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e l’associazione Vagamonti APS, che sostiene persone con disabilità motorie, temporanee o permanenti. Il tracciato prevede un percorso di 8/9 km per i podisti più allenati e una mini camminata di 4/5 km aperta a tutti, perfetta anche per chi vuole semplicemente condividere un momento di benessere e vicinanza. Come sempre, il servizio fotografico sarà curato dalla ETS Regalami un Sorriso, per immortalare volti, emozioni e momenti di questa bella festa di sport e umanità.