Angino brilla al Gran Prix d’Italia Conquistata la medaglia di bronzo

Riscontri positivi ottenuti in una competizione di respiro nazionale, che lasciano buone sensazioni in vista del futuro. Momento positivo per il Nuovo CSKS Prato, che nei giorni scorsi ha preso parte alla venticinquesima edizione dell’International Gran Prix d’Italia di karate a Gerenzano (in provincia di Varese). Sugli scudi è salita Oliwia Anna Angino, che si è cimentata nella specialità "cata" della categoria "senior" (cinture bianchegialle): nonostante fosse al debutto in una gara di tale portata, l’atleta pratese è comunque riuscita ad agguantare una medaglia di bronzo nell’interstile e nello shotokan. Nella specialità "kata jin", tra i "master cinture nere" è tornato a gareggiare anche Riccardo Angino, ad oltre tre anni dall’ultimo incontro: il karateka si è qualificato per la finale che metteva di fronte i migliori sei agonisti e ha sfiorato il podio, mancandolo per un solo decimo. "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti – ha commentato il direttore tecnico del club, Giuliano Cecconi – non ci resta che continuare ad allenarci presso la sede del Seven Club Prato. L’obiettivo resta quello di confermarci su questi livelli".