Allievi Super: Sesto Calcio battuto 13-0 a Calcio

Il Prato è ufficialmente tornato a calcare i campi del settore giovanile. L’esordio degli Allievi provinciali però non coincide con un derby laniero, visto che la federazione ha inserito i biancazzurri nel campionato provinciale su Firenze. I biancazzurri hanno così sfidato il Sesto Calcio, dominando col punteggio di 13-0. Un risultato nettissimo, firmato dalle doppiette di Ughi, Borselli, Lombardi, Robi, Buica e Kapidani, oltre che dal gol di Cina, e che pone subito la truppa pratese fra le favorite per la vittoria del titolo provinciale fiorentino. Fra le pratesi troviamo inserita su Firenze anche La Querce, a sua volta vincente all’esordio in campionato. In questo caso è arrivato un 6-1 tennistico sul terreno di gioco della Polisportiva Novoli, targato dalla tripletta di Vitali, dalla doppietta di Caprini e dai gol di Campaner. Restando in tema di goleade da segnalare anche l’11-0 del Lanciotto ai danni della Virtus Rifredi.