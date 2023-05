“Poggio a Caiano, il neo sindaco ha subito tolto lo striscione per Regeni”

Poggio a Caiano (Prato), 20 maggio 2023 – “Il neo sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, ha tolto lo striscione per Giulio Regeni come uno dei primi atti da primo cittadino”. Lo dice il consigliere regionale del Pd Iacopo Melio, che sottolinea l’accaduto.

“L’amministrazione del neo sindaco di Poggio a Caiano, sostenuto da tutto il centrodestra – dice Melio – ha subito tolto lo striscione in ricordo di Giulio Regeni dal balcone del palazzo comunale. A quanto pare c’è chi non vuole ottenere verità e giustizia per Giulio. Gli stessi che al Governo disconoscono il reato di tortura”.

Melio poi prosegue: “Vergogna. Oggi più che mai sono e siamo vicini a Claudio, Paola e a tutta la famiglia Regeni. Come lo saremo sempre”.

Il sindaco ha tolto lo striscione “per far posto alle bandiere contro l’omofobia nel giorno dedicato”. Il neo primo cittadino non esclude di rimettere lo striscione: “Sono a favore della verità, ma si tratta di vicende più grandi di noi e non voglio metterne solo una fra tante”.