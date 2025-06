Firenze, 23 giugno 2025 – Il caso Prato è tutt’altro che risolto. La sindaca Ilaria Bugetti, accusata di corruzione, ha appena rassegnato le dimissioni – ha venti giorni di tempo per eventualmente ritirarle – e oggi parlerà in tribunale con i magistrati. Il tempo ci dirà se siamo di fronte al niente – non sarebbe la prima volta – oppure se le accuse saranno confermate. La questione politica invece segue dinamiche più rapide.