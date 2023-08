Prato, l’estate dei ladri: quartiere assediato

Prato, 9 agosto 2023 – Allarme furti (anche) alle Badie. Viale Ferraris da fine luglio ad oggi è bersagliato dai topi di appartamento. Furti lampo nelle abitazioni vuote e anche in quelle dove ci sono persone, un problema che con l’arrivo di agosto e dei giorni del "grande vuoto" in città sta preoccupando non poco i residenti.

«Abbiamo la porta blindata e un cane, quindi ci difendiamo, ma quasi ogni giorno c’è qualcuno che racconta di aver subito un furto o un tentato furto", dice Daniela che abita in viale Ferraris. "Abbiamo paura, chiediamo che ci siano più controlli o comunque maggiore passaggio delle forze dell’ordine anche per scoraggiare eventuali malviventi". I furti sarebbero avvenuti nelle abitazioni intorno al civico 41 della strada principale che taglia il quartiere delle Badie, zona molto popolata con numerose attività.

"Una mia vicina di casa si è trovata con il materasso squarciato oltre che con l’appartamento messo a soqquadro – racconta la donna –. Siamo preoccupati, si tratta di raid rapidi e continui". I furti, secondo quanto riportano i residenti, sarebbero avvenuti in viale Ferraris, nei palazzi intorno al civico 41 sia di giorno che di sera.

"C’è anche chi dice di aver visto la casa segnata da strani simboli scritti vicino al campanello – aggiunge Daniela –. Sono simboli che i ladri utilizzano per segnalare quali abitazioni sono vuote e quali no, messaggi in codice che ci stanno facendo preoccupare".

Anche nella vicina zona delle Fontanelle questa settimana si sono verificati almeno due furti di auto: macchine parcheggiate in strada che sono state rubate nella notte. L’estate è terreno fertile per i ladri, meno persone in giro, case vuote e così come ogni agosto sale l’allerta.

Uno dei primi accorgimenti da adottare è evitare di divulgare informazioni personali sui social media riguardo ai programmi di viaggio. Sorprendentemente, più del 78% dei ladri utilizza Facebook e Twitter per individuare gli appartamenti vuoti. Mantenere la casa ben illuminata, soprattutto nella zona dell’ingresso e nelle aree più buie, è un ulteriore stratagemma per scoraggiare eventuali intrusi così come i sistemi di allarme sono uno strumento essenziale per proteggere la casa.

Si.Bi.