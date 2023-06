"Al Macrolotto zero si vive tra criminalità e sporcizia"

"I residenti del quartiere non ce la fanno più. L’episodio accaduto sabato sera è gravissimo, ma per chi vive qua non suona come una novità. Anzi, le persone sono purtroppo abituate a situazioni di questo genere, che vanno avanti ormai da diversi anni. Se la provincia di Prato è l’ottava in Italia per numero di reati commessi ogni 100mila abitanti, un motivo ci sarà. Eppure per qualcuno va tutto bene...". E’ sdegnato Bruno Gualtieri, presidente del "Comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio", mentre commenta l’aggressione subita dalla coppia di italiani in via Strozzi nella serata di sabato. "Devo complimentarmi con la cittadina, che ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine una volta sentite le urla provenire dalla strada. L’intervento delle volanti è stato piuttosto tempestivo, ma qui occorre prevenire oltre che curare. E per questo, sono contento del tavolo di osservazione con l’amministrazione comunale in programma venerdì, quando parleremo di legalità e sicurezza nel Macrolotto Zero. Abbiamo delle richieste precise da avanzare per provare a migliorare una situazione che non è più accettabile, dato che furti, spaccate, spaccio di droga e aggressioni sono quasi all’ordine del giorno".

Gualtieri pretende maggiori controlli. "Innanzitutto serve un investimento a livello di telecamere. Non è sufficiente che siano installate in una strada, perché servono ovunque. Nessuna zona può essere trascurata. In secondo luogo, bisogna che ci sia un vigile che ogni giorno cammina per le vie del Macrolotto Zero. Così che possa toccare con mano quelli che sono i problemi maggiori e anche per ascoltare le segnalazioni fatte dai residenti, che avendo una persona sempre a loro disposizione saranno anche facilitati nel raccontare le criticità. In questo quartiere ci devono essere controlli h 24".

A tutto ciò si aggiunge una situazione di degrado ambientale. "E’ quello di cui discuteremo in occasione dell’altro incontro col Comune, in particolare con l’assessore alla città curata Cristina Sanzò, che si terrà in giornata - racconta Gualtieri - Ci sono rifiuti buttati ovunque. Ben vengano questi tavoli di confronto con l’amministrazione. I residenti del Macrolotto Zero si sono sempre sentiti trascurati: in questo modo la cittadinanza diventa protagonista nel tentare di risolvere i problemi che la colpiscono in maniera diretta".

Francesco Bocchini