Poggio a Caiano, ecco la giunta Palandri

Poggio a Caiano (Prato), 25 maggio 2023 – Il nuovo sindaco Riccardo Palandri ha scelto i quattro assessori che compongono la giunta comunale. L’insediamento ufficiale ci sarà venerdì 26 maggio alle 21, quando si terrà il primo consiglio comunale della legislatura. Un orario scelto per consentire la più ampia partecipazione possibile della cittadinanza.

“Ho scelto persone competenti nelle materie che dovranno seguire nel loro percorso da assessori – spiega il sindaco Palandri - Si tratta di quattro figure del territorio, che ne conoscono bene i problemi e che sanno di cosa si parla. Ognuno di loro ha la consapevolezza di cosa c’è da fare a livello amministrativo e hanno già rapporti consolidati sul territorio. Una squadra, quindi, in grado di essere subito pronta per mettersi al servizio dei poggesi”.

Il primo cittadino terrà per sé sette deleghe, che ha deciso di seguire personalmente. Si tratta di bilancio (oltre a finanze e tributi), personale (e formazione professionale), polizia municipale, protezione civile, biblioteca, politiche sociali e sanità. “Settori che seguirò personalmente – aggiunge Palandri - mantenendo grande attenzione alle richieste di chi lavora in Comune, a quelle dei cittadini, e provando a incidere in maniera significativa per il bene del territorio”.

Diletta Bresci: 32 anni, laureata in Legge, ha un master per l’insegnamento di discipline giuridico-economiche. Lavora al Parlamento Europeo come assistente locale. Ha alle spalle un mandato da consigliere comunale ed è alla seconda legislatura come consigliere della Provincia di Prato. Dal 2021 è componente della commissione Pari Opportunità in Regione Toscana. Queste le sue deleghe: anagrafe (con stato civile e servizio elettorale), affari generali, cultura, pari opportunità, partecipazione (con comunicazione e trasparenza). Sarà anche vicesindaco.

Patrizia Cataldi, 53 anni, sposata con tre figli, docente di matematica e fisica al liceo scientifico Gramsci Keynes di Prato. Si occupa per lavoro anche di didattica innovativa e di orientamento e formazione per i giovani. Le sue deleghe: pubblica istruzione/diritto allo studio, semplificazione e agenda digitale, politiche giovanili.

Piero Baroncelli, 65 anni, pensionato, da sempre impegnato nel mondo del volontariato. Presidente della Coop Castelnuovo, vicepresidente del circolo Csi Castelnuovo, presidente uscente della Proloco di Poggio a Caiano e cassiere del gruppo Fratres di Poggio a Caiano.

Queste le sue deleghe: turismo, associazionismo, sport e tempo libero, decoro urbano.

Leonardo Mastropieri: 69 anni, ingegnere in pensione, sposato, due figli, ex responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune di Carmignano. In passato è stato docente di topografia e costruzioni alle scuole superiori sia a Firenze che a Prato, oltre che collaboratore alla facoltà di ingegneria di Firenze. Le sue deleghe: edilizia (pubblica e privata), urbanistica (e governo del territorio), sviluppo economico (e programmazione), ambiente, igiene urbana.

A fianco dei quattro assessori, il sindaco Palandri ha deciso di nominare anche due consiglieri comunali con delega. “Ho individuato due figure che hanno profonda conoscenza del territorio – prosegue il sindaco -, e che hanno una specifica vicinanza alle attività produttive. Per me saranno dei veri e propri assessori aggiunti, ai quali chiederò di partecipare alle riunioni di giunta, lavorando così da vera squadra”. Si tratta di Renzo Breschi, 35 anni, imprenditore nel mondo del commercio, sposato con due figli. Gestirà le seguenti deleghe: artigianato – industria - agricoltura, attività produttive, commercio, e Fabrizio Campanelli, 65 anni, geometra, è stato membro della commissione edilizia e urbanistica del Comune di Poggio a Caiano per due legislature, è stato membro della commissione edilizia del Comune di Carmignano, consigliere comunale dal 1988 per tre legislature (più una con la presenza del commissario), ex responsabile della consulta dei soci della Bcc Carmignano. Queste le deleghe assegnate: demanio e patrimonio, manutenzione del patrimonio comunale, lavori pubblici, cartellonistica e segnaletica, trasporti pubblici e viabilità.

“Già a inizio della prossima settimana faremo la prima riunione di giunta – conclude Palandri - In campagna elettorale abbiamo preso specifici impegni con il paese, che intendiamo rispettare. Si partirà subito con le modifiche alla viabilità, metteremo mano alla promozione turistica e cercheremo nelle more del bilancio i fondi per un primo intervento di riqualificazione del cimitero comunale”.