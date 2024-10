"Vive la France", in Lazzerini si parla di Maupassant

Prato, 8 ottobre 2024 - Sabato 12 ottobre alle 17 nella Sala conferenze della Biblioteca Lazzerini si terrà il primo incontro di Vive la France, tre appuntamenti con docenti di lingua e letteratura francese, in collaborazione con l’ associazione culturale Fil rouge di Prato, pensati per promuovere la lingua, la letteratura e la cultura francese. Un modo per rendere accessibile anche al grande pubblico opere più o meno celebri della grande tradizione d’Oltralpe e d’Oltremare; un’occasione per suscitare curiosità e offrire momenti ricreativi e formativi con un approccio divulgativo. In questo primo incontro Andrea Di Nardo condurrà il pubblico attraverso Il dramma della guerra tra le pagine di Maupassant. «Gli uomini di guerra sono i flagelli del mondo», scrive Guy de Maupassant. In molti dei suoi racconti, il celebre autore francese offre una rappresentazione cruda delle drammatiche conseguenze delle guerre e supera la dimensione storica per toccare una dimensione umana universale. Domenica 13 ottobre invece sarà la volta delle iniziative per famiglie nella Sala Ragazzi e Bambini. Dalle 10 alle 12 torna l’appuntamento con le Domeniche piccine per famiglie con bambini e bambine da 6 mesi a 3 anni che saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a "bassa voce". L’iniziativa si svolge nell’ambito di Nati per leggere, il programma nazionale che ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. Ogni domenica mattina fino a maggio sarà dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere suggerimenti su libri di qualsiasi argomento. Appuntamento quindi, questa domenica con l’incontro dal tema "Guardo, tocco e ascolto". Sempre domenica 13 ottobre alle 16 torna il ciclo di incontri gratuiti per bambine e bambini dai 4 anni in su dal titolo Vorrei un tempo lento lento. Con l’autunno ricomincia la scuola e le tante attività che riempiono le giornate. E allora ogni domenica pomeriggio di ottobre con Alessandra Forlani i piccoli proveranno a portarsi dietro un po’ del tempo lento dell’estate con la lettura di storie che invitano alla lentezza. Domenica 13 ottobre sarà la volta di un laboratorio creativo e di storie sulla pazienza dedicate ai Desideri. Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online disponibile a questo link: bit.ly/form-tempolento-halloween. Il programma completo delle iniziative è consultabile nella sezione Eventi del sito web della Biblioteca Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it. Tutto il programma di Un Autunno da sfogliare su: www.sistemabibliotecario.prato.it