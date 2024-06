Da Londra a Prato, Special Interest e Crows in concerto

Prato, 6 giugno 2024 - Vengono da New Orleans e la loro musica è un concentrato di punk, noise, industrial ed elettronica. Smantellare i confini tra generi è l’obiettivo degli Special Interest, “collettivo” – non chiamatela band – in concerto venerdì 7 giugno a Officina Giovani di Prato per il secondo appuntamento dell’Off Tune Festival. Si tratta di un live tutto da ballare, preceduto da un altro imperdibile set, quello dei londinesi Crows, per la prima volta in Italia a cavallo del loro post-punk oscuro e distruttivo. Aprono la serata due glorie locali, il duo math core dei Vuoto Impero e i giovanissimi Punkcake, già in evidenza all’ultimo Rock Contest di Controradio. Dal palco alla consolle: dopo i concerti spazio all'Outsiders dj-set. Non ci crederete, ma è tutto a ingresso libero. L’inizio dei concerti è previsto alle ore 18,30. Off Tune Festival è anche dj-set, area ristoro, area kids, mercatino, mostre d’arte. Sempre a Officina Giovani, Prato. Il ricco cartellone del festival prosegue nel fine settimana. In arrivo sul palcoscenico pratese sabato 8 il noise degli irlandesi Enola Gay - per la prima volta in Italia - e il post punk dei Gurriers. Da Oakland la new wave dei Body Double. E ancora, l’ex Lady in the Radiator Sara Parigi, le atmosfere garage dei Plastic Man, il rock dei Flying Disc e Almorto. A seguito dell’improvvisa scomparsa del bassista Ranch Sironi, i Nebula hanno cancellato il loro tour, compresa la data pratese di giovedì 6 giugno. Gli organizzatori dell’Off Tune Festival si stringono alla band americana e ai familiari di Ranch Sironi per questa tragica perdita. Giunto alla quarta edizione, Off Tune Festival è organizzato da A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park, in collaborazione con Comune di Prato e Officina Giovani. Info e dettagli sul sito ufficiale www.offtunefestival.it e sui canali social del festival. Si chiude, sempre a ingresso libero, con la Cencio’s Night: suoni, dj, artisti e memorabilia dello storico club pratese. Off Tune è anche arte: nel corso del festival si può visitare la mostra collettiva di Laura Martelli, Dora Quarto, Mr. Far, Samuele Recchia, Tamara Essenza. Giunto alla quarta edizione, Off Tune Festival è organizzato da A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park, in collaborazione con Comune di Prato e Officina Giovani. Maurizio Costanzo