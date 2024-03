Settembre Prato è Spettacolo, c’è Francesco De Gregori. Parte la corsa ai biglietti

Prato, 8 marzo 2024 – È stato rivelato il primo grande nome della IX edizione di Settembre Prato è Spettacolo, si tratta di Francesco De Gregori che sarà sul palco di piazza Duomo a Prato il 4 settembre prossimo. Si annuncia ricco di grandi ospiti il Festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato, che anche quest'anno, come di consueto, offre una programmazione davvero poliedrica per venire incontro ai diversi gusti musicali, tenendo sempre alto il livello di qualità dell'offerta musicale. L'evento è organizzato in collaborazione con Leg. De Gregori, uno degli artisti più importanti della scena musicale italiana, è un cantautore da sempre aperto alle collaborazioni, come quella con Antonello Venditti, con De André, quella storica con Lucio Dalla che prima, nel 1979, con "Banana Republic" portò per la prima volta la canzone d'autore negli stadi e poi nel 2010 celebrò la carriera e l'amicizia di due amici geniali con "Work in Progress", con Giovanna Marini e Ambrogio Sparagna. Tra le sue canzoni più famose ''Alice non lo sa'', ''Rimmel'', ''La donna cannone'', ''Atlantide'', ''Generale'' e ''Santa Lucia''. Nato a Roma il 4 aprile 1951, è cresciuto a Pescara per poi tornare nella capitale a circa 10 anni. Insieme al padre e al fratello Luigi è stato tra gli angeli del fango durante l’alluvione di Firenze del 1966. Proprio in quell’anno ha iniziato a suonare la chitarra. Dagli esordi al Folkstudio, noto locale romano in zona Trastevere, si è fatto conoscere creando delle canzoni che sono nella storia della musica leggera italiana. Tra l’altro De Gregori con Antonello Venditti, Giorgio Lo Cascio, ed Ernesto Bassignano sono proprio i "quattro ragazzi con la chitarra" citati da Venditti in "Notte prima degli esami". Sul palco di Prato, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Primiano Di Biase all’hammond, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle al pedal steel guitar e mandolino e Simone Talone alle percussioni. La corista è Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. Le prevendite sono disponibili da oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 18 su TicketOne.

