San Michele, Carmignano in festa dopo la falsa partenza

Carmignano (Prato), 29 settembre 2024 – Sole e nuvole hanno accompagnato la domenica del San Michele a Carmignano. Le quattro sfilate son state precedute la mattina dalla messa nella chiesa di San Luca, con la benedizione degli stendardi. Don Elia Matija ha celebrato e per l'amministrazione era presente il vicesindaco Federico Migaldi, insieme alle autorità militari, al Gruppo Storico di Carmignano e ai rappresentanti dei quattro rioni.

Alle 15,30 partenza delle sfilate dove ogni rione ha presentato con i suoi attori e figuranti una storia, ripresa dalle tradizioni locali: il Rione Giallo ha lavorato sul tema «Che razza di umanità», il Verde su «La speranza di ogni terra», il Celeste sviluppando l'argomento «Almeno un milione» e il Bianco ha dedicato il teatro in strada al tema forse più classico «Mia carissima mamma».

Sabato sera l'acustica dalle tribune, secondo diversi spettatori, non era il massimo e l'emozione ha giocato qualche errore di regia, forse perché la serata di venerdì che poteva essere la prima prova in notturna è saltata.

Domenica pomeriggio in piazza c'era un grande clima di festa e di allegria: tribune piene, tanto anche il pubblico alle transenne, alle finestre e terrazze addobbate con i colori rionali e con tifo da stadio per tutti i rioni. Lo speaker Stefano Fatighenti, come sempre, ha incoraggiato i rioni a dare il meglio, come del resto fanno ogni anno, con il suo intramontabile slogan urlato «Che vinca il migliore!».

Lunedì sera le ultime quattro sfilate, il palio dei ciuchi e poi la proclamazione del vincitore del trofeo San Michele, realizzato da Dolfi Ceramiche di Montelupo. I biglietti delle tribune della serata di venerdì saranno validi per lunedì sera, nei gruppi locali sui social è iniziata una sorta di «rivendita» dei biglietti perché tanti spettatori per motivi di lavoro non potranno partecipare.

Il Comitato fa sapere che per i rimborsi di chi non riesce a utilizzare i biglietti verrà data notizia quanto prima. Lunedì si parte alle 21, con la rievocazione del Gruppo Storico di Carmignano e alle 21,30 inizio delle sfilate. La navetta, sia da Seano che da La Serra, sarà operativa dalle 19 sino alle 2 di notte.