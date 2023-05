Prato: nasce Centro Pecci dei lettori, festival con i nuovi talenti

Firenze, 22 maggio 2023 – Due incontri con le scuole e la letteratura per bambini e per ragazzi, coordinati dall'Area Educational del Centro Pecci, sono in programma la mattina di venerdì 26 maggio.

Alle ore 10, Giovanni Colaneri con il suo La leggenda di Colapesce fresco di stampa (Corraini, aprile 2023): ormai sono passati più di mille anni da quando Colapesce è sceso negli abissi; il mondo in superficie nel frattempo però è cambiato e Colapesce si chiede come sia diventato.

L'autore proporrà al suo giovane pubblico di scrivergli una lettera per disegnarlo. Dopo la lettura dell'albo illustrato, Giovanni Colaneri inviterà i bambini e le bambine a disegnare il loro messaggio per Colapesce in piena libertà. Lo scopo del laboratorio è invitare le bambine e i bambini a riflettere e porsi domande sul mondo che li circonda, a esprimere in libertà il loro pensiero disegnando, per ribadire l'importanza dell'universalità del linguaggio delle immagini.

Alle ore 11, Giorgia Pallaoro presenta il suo recente Re Laurino (Corraini, 2022) e partendo dalla lettura di Il roseto di Re Laurino, il primo volume della collana Storie in viaggio edita da Corraini Edizioni con Poste Italiane, illustra le figure leggendarie delle Dolomiti e delle Alpi orientali, soprattutto legate alle piante e ai fiori: i momenti narrativi verranno alternati da momenti più creativi dove i giovani partecipanti disegneranno una loro versione delle figure presentate.

Alle 16.30 un laboratorio con illustratori d'eccezione e di grande curiosità: "disegnare le espressioni manga" con Caterina Rocchi, fondatrice e direttrice della Lucca Manga School, con alcuni dei suoi allievi. All'età di 14 anni, Caterina Rocchi è volata per la prima volta a Tokyo per imparare dai Maestri giapponesi la tecnica dei manga e così per le dieci estati successive poi, nelle festività natalizie, ha iniziato ad invitare i Maestri a Lucca per brevi corsi che negli anni si sono sviluppati fino alla realtà attuale di Lucca Manga School: un'Accademia specializzata con una propria sede, quattro classi, un team di 18 insegnanti e un campus per ospitare gli studenti che arrivano da tutta Italia e dall'estero.

Alle ore 18, Robinson, Booktoker e Mercato editoriale: incontro con Sara Scarafia, giornalista e animatrice/fondatrice del booktok di Robinson, e le booktoker Elisa Alfano @leggoromance e Elisa Lunardelli #booksbyelisa. Spazio dunque al sorprendente mondo dei giovanissimi lettori e lettrici che animano l'hashtag di lettura di TikTok e che stanno letteralmente rivoluzionando l'universo del libro, affermandosi in breve tempo come la community in grado di determinare le classifiche dei libri più venduti, non solo freschi di stampa, ma ripescando dai cataloghi delle case editrici titoli dimenticati, trasformandoli in bestseller.

Alle ore 19.30 presentazione di Quasi di nascosto, un'antologia under 25 pubblicata nel febbraio 2023 da Accento Edizioni, la nuova casa editrice lanciata dal conduttore televisivo Alessandro Cattelan.

Cosa scrivono oggi i giovani e i giovanissimi? Creata sul modello dello storico progetto Under 25 curato da Pier Vittorio Tondelli negli anni '80, l'antologia Quasi di nascosto - 12 tra autori e autrici - nasce per rispondere a questa domanda: vuole indagare sulla realtà che i ragazzi vivono e scelgono di raccontare e allo stesso tempo offre un panorama di voci nuove, fra le quali potrebbero comparire alcune giovani promesse della nostra narrativa futura. Incontro con Eleonora Daniel (editor) e le autrici: Michela Panichi (Premio Campiello Giovani 2020), Emma Cori e Aminata Sow in dialogo con il direttore del Centro Pecci, Stefano Collicelli Cagol, e il direttore de La città dei lettori, Gabriele Ametrano.

Si conclude, alle ore 21, la seconda giornata di Centro Pecci dei Lettori con Perché il Manga piace tanto ai giovani (e al mercato): incontro-dibattito sul Mondo Manga con Caterina Rocchi (fondatrice e direttrice Lucca Manga School) e Renato Franchi (marketing executive)