Prato, incontro con laboratorio all'Open Studio Italo Bolano

Prato, 18 dicembre 2024 - "Auguri d’artista! TRAVASARE#inwinter" è un incontro con laboratorio aperto a tutti e a tutte per conoscere gli artisti Scartoni/Donati (Irene Scartoni e Giacomo Donati), in mostra all’Open Studio Italo Bolano di Prato con la personale “TRAVASARE #è arrivato l’Arembapàmpane”, nonché il progetto di residenza che li ha visti coinvolti in un’esperienza iniziata all’Isola d’Elba d’estate e che si conclude a Prato d’inverno, realizzato grazie al contributo di Toscanaincontemporanea2024 della Regione Toscana – GiovaniSì. Sarà una preziosa occasione per conoscere, incontrare e attivare insieme un laboratorio di creazione di biglietti di auguri creativi, iniziativa che ha avuto anche il Patrocinio e in contributo del Comune di Prato, con messaggi significativi e personalizzati, guidati dallo sguardo poetico degli artisti e dalla condivisione di idee. Il laboratorio di co-creazione ha la finalità di far conoscere giovani emergenti e di avvicinarsi al contemporaneo attraverso le sue pratiche, creando un ambiente accogliente di collaborazione e progettazione. L’attività, della durata di circa 2 ore (dalle 16 alle 18), prevede la partecipazione di 10 persone (max) che comprende un pubblico giovane e adulto, a partire dai 18 anni. Per prenotazioni, scrivere una mail all'indirizzo [email protected] oppure chiamare 3470393170 o 3386996406. Dopo un primo momento di conoscenza degli artisti e della loro pratica attraverso le opere esposte, verranno messi a disposizione dei partecipanti i materiali necessari per la realizzazione di biglietti d’auguri. Al termine, alle 19 circa, visita guidata gratuita della mostra aperta a tutti e a tutte.