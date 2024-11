Prato, in Lazzerini Aldo Palazzeschi e "Un Prato di fiabe"

Prato, 27 novembre 2024 - Per "Un Autunno da sfogliare", un’altra settimana ricca di iniziative alla Biblioteca Lazzerini. Giovedì 28 novembre alle 15 in sala conferenze prosegue il ciclo di incontri su "La cultura umanistica", in collaborazione con l’Associazione degli italianisti (ADI-SD). Cinque appuntamenti condotti da critici letterari e docenti universitari per un affascinante viaggio nell’immaginario letterario per esplorare e approfondire alcuni temi e autori della cultura umanistica. Nell’incontro di giovedì dal titolo "Ogni verso che scrivo è un incendio. La poesia di Palazzeschi", Simone Magherini, docente di Letteratura italiana UniFi e direttore del Centro studi A. Palazzeschi, si soffermerà sulla figura di Aldo Palazzeschi. Poeta e romanziere "straordinario" Palazzeschi sfugge a ogni etichetta, ma è tra i protagonisti delle avanguardie europee del Novecento. La sua carriera poetica si distende nell'arco di quasi settant'anni: ha esordito come poeta crepuscolare, aderendo poi al futurismo. Negli anni successivi, si è fatto interprete di un realismo attraversato da una vena ironica e giocosa. Introduce Beatrice Coppini, Adi-sd Firenze/Prato.

Gli incontri costituiscono occasione di formazione/aggiornamento certificata dall’ADI, riconosciuta dal MIUR come agenzia formativa. Prenotazione inviando una mail a: [email protected]. Sabato 30 novembre alle 16 si terrà "Un Prato di fiabe", con la premiazione della XXIV edizione del Concorso nazionale per autori e illustratori organizzato dall’associazione culturale Marginalia. Saranno premiati 12 autori, 12 illustratori e una scuola. Per la sezione ragazzi che prevede la partecipazione individuale, sarà premiato un ragazzo/a per la parte letteraria e uno/una per le illustrazioni.

Lungo la galleria espositiva della Lazzerini è visitabile fino al 31 dicembre la mostra dell’artista pratese Giuliano Ciardi dal titolo "Fuoco_Acqua". Trenta opere che giocano sulla materia e sulla contrapposizione/ mescolanza fuoco ed acqua. Con queste opere dove amalgama pezzi di oggetti poveri ma suggestivi, Ciardi vuole interrogare chi guarda sulla rinascita della materia tolta all’oblio, suscitare sorpresa, emozione. Il programma completo delle iniziative è consultabile nella sezione Eventi del sito web della Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it. L'intero programma di Un Autunno da sfogliare su: www.sistemabibliotecario.prato.it. Ingresso gratuito per tutte le iniziative.