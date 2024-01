Prato, Allocca in scena al Teatro Fabbretti con "L'Amor che (non) move il Sole"

Prato, 10 gennaio 2024 - Beppe Allocca torna ad esibirsi a Prato. Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni e in attesa del nuovo monologo in programma per i prossimi mesi, il teatrante si esibirà il 27 gennaio, alle 21, al Teatro Fabbretti di via delle Gardenie, portando in scena lo spettacolo "L'Amor che (non) move il Sole", dedicato a Galileo Galilei. Spettacolo che lo scorso anno ha fruttato due riconoscimenti in occasione della quinta edizione del Milano Off Fringe Festival: la menzione speciale e il Premio Fil - Lo studente in giuria, che gli è valso una borsa di studio da 1000 euro.

"Questa è una data importante per più aspetti: innanzitutto perché si tratta della prima tappa della tournée 2024 ed è a Prato. Inoltre, questo spettacolo torna in città ad un anno dal suo debutto nel febbraio del 2023 e dopo esser stato in giro per l'Italia, in particolare al Fringe Festival di Milano dove, dopo quattro repliche sold out, ha ricevuto un Premio e una menzione speciale, oltre che un grande apprezzamento da parte dalle platee", racconta Alloca. Per quanto riguarda i biglietti per il monologo su Galileo, essi hanno un costo di 10 euro e sono prenotabili chiamando il 3339337070 oppure il 3313658929.

Francesco Bocchini