Max de Palma a The Voice Senior: sarà nella squadra di Arisa

Prato, 2 marzo 2024 - Da Prato alla trasmissione "The Voice Senior", il talent show musicale trasmesso in prima serata su Rai Uno, giunto ormai alla sua quarta edizione. E' la storia di Massimiliano Rigacci, che durante la terza puntata del programma televisivo condotto da Antonella Clerici si è esibito nelle cosiddette "Blind Auditions" (ossia la fase di selezione) di fronte ai quattro giudici, ossia Arisa, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè. L'artista, nato a Firenze ma da quasi 30 anni residente in zona Le Badie, a Prato, ha cantato il brano "Disperato" di Marco Masini. «E' uno dei miei preferiti e sono contento di aver portato questa canzone», il racconto di Rigacci, in arte "Max De Palma".

Il 60enne, accompagnato per l'occasione dalla moglie Veruska, ha ottenuto il consenso sia di Gigi D'Alessio che di Arisa, scegliendo poi di far pare della squadra di quest'ultima. Rigacci tornerà in onda dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano per la quinta puntata, in cui si capirà se la sua avventura nel team di Arisa proseguirà oppure no. «Comunque vada è stata una grande emozione tornare in Rai. Nei 2000, avevo fatto parte della band di Pinuccio Pirazzoli in un paio di "Domenica In" e a "I fatti vostri" - spiega Rigacci - Spero di aver fatto la scelta giusta nell'affidarmi ad Arisa».

Il vincitore del talent show, decretato tramite il televoto da casa via telefono fisso o mobile, si aggiudicherà la pubblicazione di una canzone da parte della casa discografica Universal Music Italia e un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma. «Lo ripeto, sono già contentissimo così. Nel 2015, dopo essermi esibito in giro per l'Italia e l'Europa, ho abbandonato l'orchestra e mi sono dedicato al lavoro di deejay - conclude Rigacci, grande appassionato di kitesurf - Poi durante la pandemia ho ripreso a cantare quasi per passare il tempo, con delle dirette social che hanno avuto un buon successo. E ora è arrivata questa occasione con "The Voice Senior" di cui sono particolarmente orgoglioso».