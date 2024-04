Prato, torna la rassegna in onore di Francesco Nuti

Prato, 30 aprile 2024 - A quasi un anno dalla sua scomparsa, Prato torna a rendere omaggio a Francesco Nuti con la rassegna “Buon compleanno Francesco”, ideata e condotta dal giornalista Federico Berti e realizzata dal comune di Prato, in collaborazione con la Casa del Cinema di Prato. Esattamente come è avvenuto dal 2015 al 2019, saranno riproposti al Cinema Terminale alcuni dei film più celebri di Cecco da Narnali, nel mese di maggio, mese del suo compleanno (17 maggio). Si comincia lunedì 6 maggio con la riproposta dell’ultimo film da regista di Francesco Nuti, nel 2001: “Caruso, zero in condotta” con Cecilia Dazzi e Carlotta Natoli. A introdurre la visione del film sarà ospite Annamaria Malipiero, compagna di Francesco e madre della figlia Ginevra.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 16 maggio. Per la prima volta a Prato ecco Barbara De Rossi che ricorderà aneddoti legati al film “Son contento” del 1983, ultima pellicola diretta da Maurizio Ponzi, dopo “Madonna che silenzio c’è stasera” e “Io Chiara e lo Scuro”. Barbara De Rossi e Francesco Nuti insieme per una tenera commedia che racconta la difficile professione del cabarettista. Lunedì 20 maggio torna sugli schermi del Terminale il campione d’incassi del 1988, “Caruso Pascoski di padre polacco”. Nel cast, oltre Clarissa Burt e Ricky Tognazzi, ecco Antonio Petrocelli, che sarà presente in sala per ricordare quell’esperienza e altri film interpretati a fianco di Nuti. Giovedì 23 maggio sarà ospite il fratello di Francesco, Giovanni Nuti, autore di tutte le colonne sonore e di molti brani indimenticabili (per esempio “Giulia”) che introdurrà la proiezione del film “Stregati”.

L’ultimo appuntamento in programma, venerdì 14 giugno, sarà invece al Castello dell’Imperatore. Il primo film in programma dell’arena estiva 2024 sarà “Il Signor Quindicipalle” del 1998 che fu girato proprio all’interno del castello per le sequenze del campionato di biliardo. A introdurne la visione, sarà presente uno degli sceneggiatori del film, il pratese Mario Rellini. Tutti gli incontri avranno inizio alle 21:15 e saranno a ingresso libero.