Zenith, torna l’incubo maxi penalizzazione

Il ‘patteggiamento’ sembra diventato un miraggio. Dopo che si erano diffuse voci insistenti riguardo la penalizzazione di ‘soli’ 7 punti che la procura sportiva avrebbe potuto assegnare alla Zenith Prato in seguito al tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini, non sono arrivati i fatti. Nessuna comunicazione ufficiale. Segno che, in realtà, le disquisizioni fra l’avvocato della società pratese e, appunto, il procuratore sportivo non hanno portato ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Si resta, quindi, in attesa di capire che cosa potrebbe succedere a questo punto. L’ipotesi più probabile è che, in assenza di accordo raggiunto in extremis, la società venga ufficialmente deferita nel corso della prossima settimana. Poi dovrebbe svolgersi il processo sportivo vero e proprio, nel giro di un altro paio di settimane, al termine del quale arriverà un primo pronunciamento sulla penalizzazione e su eventuali squalifiche al giocatore e, nel caso, a dirigenti e presidente. Per quel che riguarda i punti è verosimile ipotizzare che si debba tornare al tanto temuto -15, cioè un punto di penalizzazione per ogni partita in cui il giocatore è risultato presente nelle note presentate e compilate dalla società in questa stagione, fino al ricorso presentato dal Cittadella Vis Modena. Insomma una penalizzazione pesante, che rischia di essere quasi una condanna alla retrocessione diretta per la Zenith Prato, attualmente in piena corsa per evitare i play out del girone D di serie D con 29 punti. Ancora pochi giorni e sapremo qualcosa di più certo e ufficiale.